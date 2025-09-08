08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Samsunspor'a transferde kötü haber!

Samsunspor, Bakambu ve Milik transferlerinden sonuç alamazken rotasını Viktoria Plzen'in genç forveti Rafiu Durosinmi'ye çevirdi.

calendar 08 Eylül 2025 13:04
Haber: Vatan, Fotoğraf: AA
Samsunspor'a transferde kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala gaza bastı.

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Samsunspor, İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen yıldız golcü Cedric Bakambu için harekete geçti.

BAKAMBU REDDETTİ

Ancak, İspanyol basınından gelen haberlere göre, Kırmızı-Beyazlılar'ın yaptığı son dakika teklifi Bakambu tarafından reddedildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsunspor'un hücumdaki sorunlarını çözmek ve kadrosunu güçlendirmek için Bakambu'ya teklif götürdüğü iddia edildi. 

Türkiye'de Transfer döneminin 12 Eylül'de sona ermesi nedeniyle Samsunspor'un hala yeni bir oyuncu kadrosuna katma şansı bulunuyor.

SAKATLIK NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ

Samsunspor, hücum hattına takviye yapmak amacıyla gündemine aldığı dünyaca ünlü golcü Arkadiusz Milik transferinden, oyuncunun yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle vazgeçti.

Kırmızı-beyazlı yönetim, doğru bir hamle yapmak adına oyuncu hakkında detaylı bilgi toplarken, gelen olumsuz bilgiler transferin rafa kaldırılmasına neden oldu. 

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen ve ilk etapta sıcak bakılan Polonyalı golcü Milik'in, geçmişte yaşadığı sakatlık geçmişi Samsunspor yönetimini harekete geçirdi.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Milik'in kariyerli bir oyuncu olduğunu ve kadrolarında görmek isteyeceklerini belirtmekle birlikte, yaptıkları araştırmalar sonucunda oyuncunun sakatlık sorunlarının transferi olumsuz etkilediğini söyledi. 

Bilen, "Elbette ki böyle kariyerli bir ismi kadromuzda görmek isteriz. Ancak yaptığımız araştırmalar futbolcunun sakatlık sorununu ortaya çıkardı. Biz de başlamadan transferi sonlandırdık" ifadelerini kullandı.

SAMSUNSPOR, DUROSINMI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Son olarak Kırmızı-beyazlılar, Çek ekibi Viktoria Plzen'de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı golcü Rafiu Durosinmi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.