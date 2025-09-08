Samsunspor'a transferde kötü haber!

Samsunspor transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala gaza bastı.



Forvet hattına takviye yapmak isteyen Samsunspor, İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen yıldız golcü Cedric Bakambu için harekete geçti.



BAKAMBU REDDETTİ



Ancak, İspanyol basınından gelen haberlere göre, Kırmızı-Beyazlılar'ın yaptığı son dakika teklifi Bakambu tarafından reddedildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsunspor'un hücumdaki sorunlarını çözmek ve kadrosunu güçlendirmek için Bakambu'ya teklif götürdüğü iddia edildi.Türkiye'de Transfer döneminin 12 Eylül'de sona ermesi nedeniyle Samsunspor'un hala yeni bir oyuncu kadrosuna katma şansı bulunuyor.Samsunspor, hücum hattına takviye yapmak amacıyla gündemine aldığı dünyaca ünlü golcütransferinden, oyuncunun yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle vazgeçti.Kırmızı-beyazlı yönetim, doğru bir hamle yapmak adına oyuncu hakkında detaylı bilgi toplarken, gelen olumsuz bilgiler transferin rafa kaldırılmasına neden oldu.Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen ve ilk etapta sıcak bakılan Polonyalı golcü Milik'in, geçmişte yaşadığı sakatlık geçmişi Samsunspor yönetimini harekete geçirdi.Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Milik'in kariyerli bir oyuncu olduğunu ve kadrolarında görmek isteyeceklerini belirtmekle birlikte, yaptıkları araştırmalar sonucunda oyuncunun sakatlık sorunlarının transferi olumsuz etkilediğini söyledi.Bilen, "Elbette ki böyle kariyerli bir ismi kadromuzda görmek isteriz. Ancak yaptığımız araştırmalar futbolcunun sakatlık sorununu ortaya çıkardı. Biz de başlamadan transferi sonlandırdık" ifadelerini kullandı.Son olarak Kırmızı-beyazlılar, Çek ekibi Viktoria Plzen'de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı golcüi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.