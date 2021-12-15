Samsun'da puanlar paylaşıldı!

Spor Toto 1. Ligi'nin 17. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadın'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Samsunspor 22. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçekerken, Boluspor 26. dakikada Bregu ile eşitliği sağladı.



Samasunspor bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı, Boluspor ise puanını 21 yaptı.



Ligin 18. haftasında Samsunspor İstanbulspor deplasmanına gidecek, Boluspor ise MKE Ankaragücünü konuk edecek.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Barış Saka Sarper, Mehmet Kapluhan, Ali Can Alp



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Tomane, Savicevic (Dk. 56 Berk Taşkın), Ali Ülgen (Dk. 65 Alaaddin Okumuş), Yasin Öztekin (Dk. 81 Polat Yaldır), Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 81 Çinari), Osman Çelik, Fofana (Dk. 56 Melih Okutan)



Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Bregu (Dk. 46 Arda Köksal), Hakan Bilgiç (Dk. 75 Novak), Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek, Berk Yıldız



Goller: Dk. 22 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 26 Bregu (Beypiliç Boluspor)



Kırmızı kart: Dk. 60 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk.5 Abdurrahman Canlı, Dk. 43 Ali Keten, Dk. 55 Mehmet Zahit Çınar, Dk. 75 Bertu Alican Özyürek (Beypiliç Boluspor), Dk. 48 Cihan Kahraman, Dk. 90+4 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor)





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