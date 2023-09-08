Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım Senegal'den takım satın aldı

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, spor yatırımlarına devam ediyor.



YÜKSEL YILDIRIM AMİTİE'Yİ SATIN ALDI



Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Amissos Futbol Grubu, Ligue 2 kulübü Dunkerque'ın ardından Demba Ba'nın başkanı olduğu Senegal takımı Amitie'yi de satın aldı.



Yabancı basında yer alan haberde, "Amitié FC, USL Dunkerque'in, büyük Türk iş adamı ve Türkiye şampiyonasının elit kulübü Samsunspor'un sahibi Yüksel Robert Yıldırım liderliğindeki büyük Amissos yatırımcı grubu tarafından resmi olarak devralındığını duyurmaktan son derece gurur duyuyor" ifadelerine yer verildi. (Kaynak: Samsun Gazetesi)



