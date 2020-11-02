Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak salı ve çarşamba günü maçları öncesinde kulüpleri yine koronavirüs vurdu. Avrupa'da birçok takımın önemli oyuncuları koronavirüse yakalandıkları için Şampiyonlar Ligi kadrolarında yer almadı.



AJAX'TA 11 POZİTİF



Hollanda ekibi Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı karşılaşma öncesinde 11 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Ajax, Midtjylland deplasmanına 17 futbolcuyla gitmek zorunda kaldı. Hollanda ekibinin Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Davy Klaassen, Dusan Tadic, Ryan Gravenberch gibi önemli oyuncuları Danimarka'ya gidemedi.



SHAKHTAR'DA DA 11 POZİTİF



Barcelona'ya konuk olacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de 5'i futbolcu olmak üzere kulüpte 11 kişi koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.



REAL MADRİD'DE 1 İSİM



Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i ağırlayacak Real Madrid, Eder Militao'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Madrid ekibinin açıklamasında, "Eder Militao'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Takımın geri kalanında, teknik ekipte ve oyuncuyla teması olan diğer kişilerde ise virüse rastlanılmamıştır" denildi.



ALEX TELLES OLMAYACAK



Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'e konuk olacak Manchester United'da geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray'ın eski ismi Alex Telles maç kadrosunda yer almayacak.



TOTTI DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI



Spor dünyasından birçok ismin koronavirüse yakalanma haberleri gelirken, İtalya'nın Roma Kulübü'nün efsane ismi Francesco Totti'nin test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.



