Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kuraları çekiliyor

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibin belli olacağı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kuraları çekiliyor
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18 Temmuz 2022 03:20
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibi belli oluyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. Tur'da Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakip netlik kazanacak. Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde karşılaşacağı rakipler ise şu şekilde:

Monaco (Fransa)
Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)
Sturm Graz (Avusturya)
Union Saint-Gilloise (Belçika)

Kura çekimi TSİ 12:00'de gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 2. Tur'da Dinamo Kiev'le ilk maçını 20 Temmuz Çarşamba, rövanşını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

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