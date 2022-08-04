Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanan 5 maçla ilk maçlar tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçları tamamlandı
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04 Ağustos 2022 03:26
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.

Organizasyonda bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Karabağ-Ferencvaros: 1-1

Bodo/Glimt-Zalgiris: 5-0

Maccabi Haifa-Apollon: 4-0

Dinamo Kiev-Sturm Graz: 1-0

Kızılyıldız-Pyunik: 5-0

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