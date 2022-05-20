Şampiyon Real, sezonu kayıpla tamamladı!

İspanya La Liga 38. hafta mücadelesinde, Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk etti.



Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Daha önce bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan eden İspanyol devi üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.



Sezonu 65 puanla 5. sırada tamamlamayı garantileyen Real Betis de Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.



Şampiyon Real Madrid sezonu 86 puanla 1 maçı eksik Barcelona'nın 13 puan önünde tamamladı.





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