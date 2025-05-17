Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı.



PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Michael Olse, 53. dakikada Joshua Kimmich, 80. dakikada Serge Gnabry ve 86. dakikada Harry Kane kaydetti.



Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bayern Münih, sezonu 82 puanla tamamladı. 32 puanda kalan Hoffenheim 15. sırada küme düşme hattının hemen üstünde sezonu tamamladı.



💔Thomas Müller, Bayern Münih'teki son maçında alkışlarla kenara geldi. pic.twitter.com/NClFSGD6tR



— Sporx (@sporx) May 17, 2025

Öte yandan Bayern Münih'in efsane futbolcularından Thomas Müller, daha önce sezon sonu ayrılacağını açıkladığı takımında son maçına çıktı.