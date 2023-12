Şampiyon atletler olimpiyat kotası için patika yollarda güç depoluyor

Milli atletler Şevval Özdoğan ve Aleyna Tok, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almak için Niğde'de çalışmalarını sürdürüyor.Genç sporcular Şevval Özdoğan ve Aleyna Tok, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarına odaklandı.Antrenmanlarını Hançerli köyü yakınlarında bulunan dağlık alandaki patika yollarda sürdüren milli atletler, haftalık yaklaşık 180 kilometre koşarak güç depoluyor.Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan 21 yaşındaki Şevval Özdoğan, AA muhabirine, antrenmanların çok yoğun geçtiğini söyledi.Olimpiyat kotası almak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Özdoğan, "Branşım 3 bin metre engelli. 3 bin metre engellide şu ana kadar olimpiyatlarda madalya alan Türk sporcu olmadı. Hedefim ilk önce olimpiyatlara gitmek, final koşmak, ardından da ülkeme madalya kazandırmak. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız. Hocam bana 'kürsünün sağını solunu biliyorum ama üstü nasip' der. Biz hep kürsünün üstüne baktık, üstünde olmayı diliyoruz." dedi.Özdoğan, katılacağı uluslararası müsabakalarda 3 bin metre engellide 9 dakika 23 saniyenin altında koşarak olimpiyatlara direkt katılmayı amaçladığını vurguladı.Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa üçüncülüğü bulunduğunu da aktaran Özdoğan, şöyle konuştu:"Bizim için çok büyük bir gururdu çünkü o kürsüye çıkmak, bayrağımızın dalgalanması çok güzel. Onun hemen ardından Kenya'daki dünya şampiyonasına gittim. Yüksek rakım ve irtifa biraz zorladı ama orada da elimden geleni yaptım. Önümüzde olimpiyatlar var, orada daha iyi dereceler yapacağım. Atletizm benim için vazgeçilmez, çok seviyorum. Yaparken çok ağlıyorum, mızmızlanıyorum ama yaptığım işten çok mutluyum. Her gencin bu sporu yapmasını çok isterim."Olimpiyat kotası için çalışmalarını sürdüren 20 yaşındaki milli atlet Aleyna Tok da atletizme ilkokul dördüncü sınıfta başladığını anlattı.Sekizinci sınıfta 2 bin metrede Türkiye şampiyonu olduğunu aktaran Tok, "Daha sonra branşımı kaydırarak 400-800 metreye geçtim. 800 metrede Balkan ikincisi oldum. 400-800 metrede Türkiye şampiyonluklarım, ikinciliklerim ve üçüncülüklerim var. Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Avrupa ve dünya şampiyonluklarında aldığımız kotalarla olimpiyata gideceğiz. Kota alamazsak puan toplayarak gideceğiz. Hedefim şampiyonluk. Onun için çalışıyoruz. İnşallah altın madalyayı getiririm. Ay yıldız altında koşmak çok güzel bir duygu. İnşallah o atmosferi tüm milli takım arkadaşlarımla tadarız." değerlendirmesinde bulundu.Antrenör Ahmet Yavuz da Özdoğan ve Tok'u olimpiyatlara katılmaları için en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.İki sporcunun da önemli başarılarının olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Her antrenörün ve sporcunun hedefi olimpiyattır. Dünya şampiyonası herkese nasip olur ama olimpiyat herkese nasip olmaz. Bu yola çıkarken bu hedefle çalışmalarımızı yaptık. Antrenmanlarımızda haftalık 180 kilometre kadar koşuyoruz. Sporcularımın olimpiyat kotasını geçebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.