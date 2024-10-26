Sami Uğurlu: "Hiçbir şey ortaya koyamadık"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor'a 4-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sami Uğurlu: 'Hiçbir şey ortaya koyamadık'
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26 Ekim 2024 20:44
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor'a 4-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, istedikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "İlk yarıyı önde bitirsek de istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Maça da istediğimiz gibi başlayamadık. Rakibin iki penaltı kaçırması ne kadar şanslı başladığımızı gösterdi. Golden sonra oyunu yukarı taşıdık. 70 dakika önde götürdüğünüz maçı 4-1 kaybetmeyi anlatmak kolay değil. Hiçbir istediğimizi yapamadık, hiçbir şey ortaya koyamadık. Mücadele gücünün çok altında kaldık. Oyunun büyük bölümünü mücadele ederek coşkuyla oynayan Samsunspor'a karşı böyle oynarsanız üstünlük kurmanız kolay olmuyor. Samsunspor çok istedi. Çok coşkulu bir oyunları var. Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.  

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