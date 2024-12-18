Sami Uğurlu'dan Yusuf Özdemir açıklaması!

lanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, ismi Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Yusuf Özdemir için Radyospor'a konuştu.
YUSUF ÖZDEMİR; G.SARAY & TRABZON
"Yusuf Özdemir için Galatasaray ya da Trabzonspor'dan teklif geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Sami Uğurlu, "Yusuf Özdemir sol bek ve sol önde oynayabiliyor. Alanyaspor'a geldiğimiz günden itibaren sol bek oynuyor. Bu söyleyeceğim cümleyi PR çalışması olarak düşünenler olabilir. Yusuf Özdemir için ülkemizin en iyi sol beki diyebilirim. Hem A Milli Takım'da, hem ülkemizin büyük kulüplerinde hem de Avrupa Kulüpleri'nde rahatlıkla oynayabilir. Kulübümüze, Galatasaray ve Trabzonspor'dan resmi teklif geldi mi? Bunu bilmiyorum. Ancak Yusuf için kulübümüze gelen resmi teklifler var" cevabını verdi.
KARİYER HEDEFİ NE?
Kariyer hedefiyle ilgili olarak ise Uğurlu, "Hedefim kendimi geliştirmek. Her yönden kendimi geliştirmek istiyorum. Mental anlamda ve yabancı dil konusunda destekler ve eğitimler alıyorum. Bir takımda görev almak önemli ancak en önemlisi orada başarınızı sürdürebilmek. Hedefim bir gün ülkemizi Avrupa Ligleri'nde temsil etmek" açıklamasını yaptı.
BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN AÇIKLAMA
Hafta sonunda Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş maçına ayrı bir parantez açan Uğurlu, "Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarını kazandık. Samsunspor ile de deplasmanda berabere kaldık. Bu maçlarda aldığımız skorla ve oynadığımız oyun bizim adımıza sevindirici. Kayserispor maçında da cezalı ve sakat oyuncularımızın fazla olması direkt oyun içerisinde karşımıza çıktı. Bu durum bizi olumsuz yönde etkiledi. Beşiktaş deplasmanları her zaman zordur. Kasımpaşa'da Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçlarda iyi skorlar aldık. Beşiktaş camiasıyla ve taraftarıyla çok büyük bir kulüp. Beşiktaş zor bir süreçten geçiyor. Adana Demirspor'a da mağlup oldu. Ancak iç sahada derbiyi kazanan Beşiktaş, bize karşı tüm gücünü sahaya yansıtacaktır. Kasımpaşa'da Beşiktaş'a karşı oynadığımız 4 maçı kazandık. Beşiktaş'a karşı kazanmamız çok güzel. Ancak bu galibiyetlerin hala konuşuluyor olması Beşiktaş'ın büyüklüğündendir. Alanyaspor'da da Beşiktaş maçını kazanmak istiyorum" diye konuştu.
YUSUF ÖZDEMİR; G.SARAY & TRABZON
"Yusuf Özdemir için Galatasaray ya da Trabzonspor'dan teklif geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Sami Uğurlu, "Yusuf Özdemir sol bek ve sol önde oynayabiliyor. Alanyaspor'a geldiğimiz günden itibaren sol bek oynuyor. Bu söyleyeceğim cümleyi PR çalışması olarak düşünenler olabilir. Yusuf Özdemir için ülkemizin en iyi sol beki diyebilirim. Hem A Milli Takım'da, hem ülkemizin büyük kulüplerinde hem de Avrupa Kulüpleri'nde rahatlıkla oynayabilir. Kulübümüze, Galatasaray ve Trabzonspor'dan resmi teklif geldi mi? Bunu bilmiyorum. Ancak Yusuf için kulübümüze gelen resmi teklifler var" cevabını verdi.
KARİYER HEDEFİ NE?
Kariyer hedefiyle ilgili olarak ise Uğurlu, "Hedefim kendimi geliştirmek. Her yönden kendimi geliştirmek istiyorum. Mental anlamda ve yabancı dil konusunda destekler ve eğitimler alıyorum. Bir takımda görev almak önemli ancak en önemlisi orada başarınızı sürdürebilmek. Hedefim bir gün ülkemizi Avrupa Ligleri'nde temsil etmek" açıklamasını yaptı.
BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN AÇIKLAMA
Hafta sonunda Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş maçına ayrı bir parantez açan Uğurlu, "Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarını kazandık. Samsunspor ile de deplasmanda berabere kaldık. Bu maçlarda aldığımız skorla ve oynadığımız oyun bizim adımıza sevindirici. Kayserispor maçında da cezalı ve sakat oyuncularımızın fazla olması direkt oyun içerisinde karşımıza çıktı. Bu durum bizi olumsuz yönde etkiledi. Beşiktaş deplasmanları her zaman zordur. Kasımpaşa'da Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçlarda iyi skorlar aldık. Beşiktaş camiasıyla ve taraftarıyla çok büyük bir kulüp. Beşiktaş zor bir süreçten geçiyor. Adana Demirspor'a da mağlup oldu. Ancak iç sahada derbiyi kazanan Beşiktaş, bize karşı tüm gücünü sahaya yansıtacaktır. Kasımpaşa'da Beşiktaş'a karşı oynadığımız 4 maçı kazandık. Beşiktaş'a karşı kazanmamız çok güzel. Ancak bu galibiyetlerin hala konuşuluyor olması Beşiktaş'ın büyüklüğündendir. Alanyaspor'da da Beşiktaş maçını kazanmak istiyorum" diye konuştu.