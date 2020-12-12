Samet Aybaba: "Pozisyon buluyoruz ama fazlası gerekli"

Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Samet Aybaba: 'Pozisyon buluyoruz ama fazlası gerekli'
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12 Aralık 2020 18:23
Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Samet Aybaba maç sonu sözlerinde; "Galatasaray maçının son 35 dakikasından başlayarak bugüne kadar pozisyon vermedik ve 22 pozisyona girdik. Böyle devam ettiği sürece istediğimizi alacağız. Rakibe hiç pozisyon vermiyoruz muhtemelen. Pozisyona giriyoruz ama sonlandıramıyoruz. Bir yerden sonra döner inşallah bu durum. Oyuncularımdan çok memnunum. Gol atsak oyunun ikinci perdesi açılacak ama bir türlü o perdeyi açamıyoruz. Daha farklı bir yere gidecek maçı maalesef berabere bitiriyoruz. İnşallah bundan sonraki maçları kazanmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.



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