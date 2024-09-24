Samet Akaydin, Mourinho'dan görev bekliyor

Başarılı bir EURO 2024 geçiren Samet Akaydin, Jose Mourinho'dan Union Saint-Gilloise maçında forma bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin, Mourinho'dan görev bekliyor
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24 Eylül 2024 11:33
Çok iyi bir EURO 2024 geçirdikten sonra Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun savunma hattında şans bulamayan Samet Akaydin, artık oynamak istiyor.

Galatasaray derbisi sonrası Union Saint-Gilloise karşısında kadroda değişime gitmesi beklenen Jose Mourinho'nun Rodrigo Becao ile birlikte Samet'i, bu mücadelede stoper hattında oynatma ihtimali olduğu bildirildi.

30 yaşındaki stoper, bu sezon 3 lig maçında yedek kulübesinde yer alsa da oyuna giremedi.

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