Samet Akaydin, Mourinho'dan görev bekliyor

Çok iyi bir EURO 2024 geçirdikten sonra Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun savunma hattında şans bulamayan Samet Akaydin, artık oynamak istiyor.
Galatasaray derbisi sonrası Union Saint-Gilloise karşısında kadroda değişime gitmesi beklenen Jose Mourinho'nun Rodrigo Becao ile birlikte Samet'i, bu mücadelede stoper hattında oynatma ihtimali olduğu bildirildi.
30 yaşındaki stoper, bu sezon 3 lig maçında yedek kulübesinde yer alsa da oyuna giremedi.
Galatasaray derbisi sonrası Union Saint-Gilloise karşısında kadroda değişime gitmesi beklenen Jose Mourinho'nun Rodrigo Becao ile birlikte Samet'i, bu mücadelede stoper hattında oynatma ihtimali olduğu bildirildi.
30 yaşındaki stoper, bu sezon 3 lig maçında yedek kulübesinde yer alsa da oyuna giremedi.