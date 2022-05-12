Samatta Fenerbahçe'den bir şans daha istiyor!

Fenerbahçe'den Belçika ekibi Antwerp'e kiralanan Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Samatta Fenerbahçe'den bir şans daha istiyor!
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12 Mayıs 2022 11:44
Belçika ekibi Antwerp'e kiralanan Mbwana Samatta, gelecek sezon Fenerbahçe formasını giymek istiyor.

Mbwana Samatta, geçen sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiralanmıştı. Tanzanyalı forvet, çok kötü performans sergilemesine rağmen bonservisine 6.5 milyon Euro ödenmiş ve ardından Antwerp'e kiralanmıştı. Ancak Belçika macerası da istediği gibi gitmedi.

Antwerp'in almayı düşünmediği Samatta, sezon öncesi kampında Fenerbahçe'nin kendisine bir şans daha tanımasını bekliyor. Yönetim ise 29 yaşındaki forvet için kararı Jorge Jesus'a bırakacak. Son yıllardaki düşüşü nedeniyle Samatta'ya bir talip çıkması zor görünüyor. 

 

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