Salvatore Foti, Mourinho'yu aratmıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti, Portekizli hocanın yokluğunu aratmıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Salvatore Foti, Mourinho'yu aratmıyor!
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02 Mart 2025 12:08

İki maç ceza alan Jose Mourinho'nun yokluğunda Antalyaspor maçında Fenerbahçe'nin başında sahaya Salvatore Foti çıkıyor. Foti de Mourinho'yu hiç aratmıyor. 

Roma-Feyenoord maçında Santiago Gimenez'e tacı hızlı kullanması için tokat atıp, kırmızı kart görmesiyle ünlü. Foti talihsiz bir futbolcu. Sampdoria'da "Yeni Ibrahimovic" gözüyle bakılıyordu ama fıtık yüzünden kariyeri karardı. Antrenör oldu. Mourinho yardımcısı yaptı. Hatta Mourinho cezalı olduğu için 19 Mart 2023'teki Lazio ile Derby della Capitale'de Roma'nın teknik direktörlüğünü üstlendi.

FOTİZMİN KURUCUSU!

Roma'da Salvatore Foti Roma'nın Sassuolo'ya 3-4 mağlup olması dışında hiç yenilmemişti. Sık sık ceza alan Mourinho'nun yerine geçtiğinde etrafında adeta bir tılsım gibi yenilmezlik havası oluşturmuştu ve bu hava ona eşlik ediyordu. İtalyanlar buna tek kelimeyle "Fotizm" diyordu. 

 
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