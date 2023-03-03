Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre finali belli oldu

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre finaline yükselen 6 sporcu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre finali belli oldu
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03 Mart 2023 22:08
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre finaline yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler 400 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.

4 Mart Cumartesi akşam seansında koşulacak finalde yarışacak sporcular şöyle:

  ÜLKE SPORCU DERECE
1 Norveç Karsten Warholm 45.43
2 İsveç Carl Bengtström 45.77
3 Belçika Julien Watrin 45.82
4 İspanya Oscar Husillos 45.86
5 Çekya Matej Krsek 46.03
6 Belçika Alexander Doom 46.12
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