Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre finali belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre finaline yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler 400 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.
4 Mart Cumartesi akşam seansında koşulacak finalde yarışacak sporcular şöyle:
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler 400 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.
4 Mart Cumartesi akşam seansında koşulacak finalde yarışacak sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Norveç
|Karsten Warholm
|45.43
|2
|İsveç
|Carl Bengtström
|45.77
|3
|Belçika
|Julien Watrin
|45.82
|4
|İspanya
|Oscar Husillos
|45.86
|5
|Çekya
|Matej Krsek
|46.03
|6
|Belçika
|Alexander Doom
|46.12
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