Salon Atletizm Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

Hollanda'da düzenlenecek Salon Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil edecek.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 6-9 Mart tarihlerinde Apeldoorn kentinde düzenlenecek.



Şampiyonada Türkiye'yi üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve Can Özüpek, sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, yüksek atlamada Buse Savaşkan ve Alperen Acet ile 60 metre engellide Mikdat Sevler temsil edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Son derece yetenekli bir kadroyla Avrupa'ya gidiyoruz. Sporcularımız büyük bir azim ve disiplinle çalışıyor, kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Bu ekibin önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.



