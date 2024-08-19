Salomon Cappadocia Ultra Trail 19-20 Ekim'de koşulacak

Salomon Cappadocia Ultra Trail koşusu, 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, dünyanın dört bir yanından gelen patika koşucularına ev sahipliği yapacak.



YARDIMSEVERLİK KOŞUSU



11'nci kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bu sene de katılım rekoru kırmayı hedefliyor. Festival havasında geçecek Salomon Cappadocia Ultra Trail'de 18 Ekim Cuma günü yardımseverlik koşusu düzenlenecek. "How to Trail Run" yardımseverlik koşusunda yer almak isteyenler STK'lara yapılacak bağışlar karşılığında katılım sağlayacak.



ÜST DÜZEY REKABET İMKANI



Salomon Cappadocia Ultra Trail, yarışçılara sunduğu parkurlarla da adından söz ettiriyor. Zorlu parkuruyla üst düzey rekabet imkanı sunan yarış; Salomon Cappadocia Ultra-Trail 119K, Salomon Cappadocia Medium-Trail 63K, Salomon Cappadocia Short-Trail 38K, Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik takım), Cappadocia Team Games Medium Trail 63K (minimum 2'si kadın 6 kişilik takım), Cappadocia Team Games Short-Trail 38K (minimum 1'i kadın 3 kişilik takım) parkurlarda gerçekleşecek.



AYDIN AYHAN GÜNEY: FESTİVAL HAVASINDA BİR ORGANİZASYONA İMZA ATIYORUZ



Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizatörü, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "2014 yılında yaklaşık 180 sporcu ile başladığımız ve gelecek gördüğümüz bir organizasyon. Kapadokya'da olması tabii daha da büyümesine sebebiyet verdi. Parkurun güzelliği ve yarışın kalitesiyle her sene 70 ile 80 ülkeden sporcu katılım sağlıyor. Aslına bakarsanız biz sadece yarış düzenlemiyoruz her sene festival havasında geçen bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Kapadokya'nın doğal güzelliklerinin arasında zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurda kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Bu tür organizasyonların amacı turizm. İnsanlar, buraya geliyor ve bu doğal güzellikleri hem yerinde görüyor hem de spor yapıyor. Kapadokya, dünyada görsellik açısından tek. Gelenler bir sadece koşmaya değil turistik amaçla da seyahat ediyorlar. İyi bir yarış olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımız ise tamam, eğlenceli ve güzel bir yarış olacak" dedi.



"ÜLKEMİZİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"



Ülkemizde son yıllarda birçok organizasyon yapıldığını dile getiren Aydın Ayhan Güney, "Yerli ve yabancı birçok sporcunun katılımı ile gerçekleşen organizasyonlar ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Her sene Salomon Cappadocia Ultra Trail'e yurt dışından büyük katılım sağlanıyor. Bu sene de kayıtlarımız bir hayli yüksek. Yerli sporcuların yanı sıra yurt dışından birbirinden önemli sporcuların ülkemize gelmesi ve yarışta yer alması bizi onurlandırıyor. Salomon Cappadocia Ultra Trail, turizm açısından bölgeye büyük katkı sağlıyor. Bu tarz organizasyonlarda bölge esnafı çok güzel gelirler elde ediyor" diye konuştu.





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