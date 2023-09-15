Salih Uçan'a Katar'dan teklif!

Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için görüşmeler yaptığı tecrübeli orta saha Salih Uçan'a transferin son günlerinde sürpriz bir talip çıktı.
AL-GHARAFA TALİP OLDU
Katar ekibi Al-Gharafa, 29 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak adına birkaç gün önce hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla temasa geçti. Salih'i bonservisiyle almayı arzulayan Al-Gharafa'nın, 18 Eylül'de kendi liglerinde transfer dönemi kapanana kadar şansını denemek istediği belirtildi.
Ancak siyah-beyazlılar, oyuncusunu gönderme niyetinde değil. Gösterdiği performans herkesi mutlu ederken, takımdaki rolünün büyük olduğu düşünülüyor. Hem Salih hem de Beşiktaş, daha önce Sassuolo ve Genoa'nın ilgisine rağmen ayrılığa kapıları kapatmıştı.
KARTAL'IN ÖNERİSİ 35 MİLYON TL
Başarılı oyuncunun en büyük isteği, Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinin iyileştirilip uzatılması ve yoluna siyah-beyazlı formayla devam etmek olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Trabzonspor maçı öncesinde Salih Uçan ile masaya oturarak 2 yıllık kontrat sunacağı, rakamın da 35 milyon TL olacağı kaydedildi.
AL-GHARAFA TALİP OLDU
Katar ekibi Al-Gharafa, 29 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak adına birkaç gün önce hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla temasa geçti. Salih'i bonservisiyle almayı arzulayan Al-Gharafa'nın, 18 Eylül'de kendi liglerinde transfer dönemi kapanana kadar şansını denemek istediği belirtildi.
Ancak siyah-beyazlılar, oyuncusunu gönderme niyetinde değil. Gösterdiği performans herkesi mutlu ederken, takımdaki rolünün büyük olduğu düşünülüyor. Hem Salih hem de Beşiktaş, daha önce Sassuolo ve Genoa'nın ilgisine rağmen ayrılığa kapıları kapatmıştı.
KARTAL'IN ÖNERİSİ 35 MİLYON TL
Başarılı oyuncunun en büyük isteği, Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinin iyileştirilip uzatılması ve yoluna siyah-beyazlı formayla devam etmek olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Trabzonspor maçı öncesinde Salih Uçan ile masaya oturarak 2 yıllık kontrat sunacağı, rakamın da 35 milyon TL olacağı kaydedildi.