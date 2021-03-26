Sakatlanan Rachid Ghezzal için açıklama

Cezayir'in Zambiya ile oynadığı maçta sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızlarından Rachid Ghezzal, devre arasında oyundan alındı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Sakatlanan Rachid Ghezzal için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2021 11:30
Cezayir formasıyla Zambiya maçına çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynayan Ghezzal, maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol bileği döndü ve yerde kaldı. Tedavisinin ardından kenara gelen Ghezzal, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

GHEZZAL İÇİN AÇIKLAMA

Rachid Ghezzal'ın durumu hakkında açıklama yapan menajer Hakan Korkmaz "Rachid Ghezzal'ın tedavisine bugün başlandı. Çok şükür önemli bir şeyi yok hafif ağrıları var, tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak. Çarşamba günü İstanbul'da. Herkese çok selamı var" ifadelerini kullandı.









Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.