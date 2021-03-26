Cezayir formasıyla Zambiya maçına çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal talihsiz bir sakatlık geçirdi.Karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynayan Ghezzal, maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol bileği döndü ve yerde kaldı. Tedavisinin ardından kenara gelen Ghezzal, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.Rachid Ghezzal'ın durumu hakkında açıklama yapan menajer Hakan Korkmaz "Rachid Ghezzal'ın tedavisine bugün başlandı. Çok şükür önemli bir şeyi yok hafif ağrıları var, tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak. Çarşamba günü İstanbul'da. Herkese çok selamı var" ifadelerini kullandı.