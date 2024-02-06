Sakaryaspor, Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı

Sakaryaspor, 23 yaşındaki forvet oyuncusu Koray Kılınç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor, Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı
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06 Şubat 2024 16:41
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Koray." ifadelerine yer verildi.

Sezonun ilk yarısında Ankara Keçiörengücü'nde kiralık oynayan Koray Kılınç, ligde 15 maçta görev aldı.

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