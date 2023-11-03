Trendyol 1. Lig'in 11. haftsaında Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile İrfan Buz'un yönetimindeki Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.



Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi ekibin golünü 54. dakikada Burak Süleyman kaydetti. Konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 87. dakikada Barış Ekincier kaydetti.



Sakaryaspor'da Erdi Dikmen, 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 16 puana yükselirken, Şanlıurfaspor 11 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor deplasmanda Boluspor'a konuk olurken, Şanlıurfaspor evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.



