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Sakaryaspor ile Keçiörengücü yenişemedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı beraberlikle sona erdi

Kaynak: DHA
Sakaryaspor ile Keçiörengücü yenişemedi
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20 Ocak 2019 20:23
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Sakaryaspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 10'uncu dakikada Ferit ve 36'ncı dakikada Zahit atarken, konuk Keçiörengücü'nün gollerini 23'üncü dakikada Burak ve 90+2'nci dakikada devrim kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR
10'uncu dakikada Ferhat'ın şutunda top kaleci Metin'den döndü. Dönen topta Ferit'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
23'üncü dakikada Abdulkadir'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Burak Aydın düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
36'ncı dakikada Ömer'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Zahit sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.
90+2'nci dakikada kullanılan korner sonrasında Sakaryaspor ceza sahasında oluşan karambolde Devrim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

STAT: Sakarya Yeni Atatürk
HAKEMLER: Emre Kargın, Cemalettin Gündoğdular, Efe Kurtuluş
SAKARYASPOR: Oğuz - Can, Ferit, Zahit(Dk. 90 Can Aksu), Dilaver(Dk. 85 Savaş), Yasin, Ferhat, İsmail, Oğuz Kocabal, Serkan(Dk. 90 Aper), Ömer Özdemir
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Sertaç, Cihan Can, Erdi, Süleyman(Dk. 72 Abdulkadir) Burak(Dk. 72 Selim), Devrim, Abdulkadir, Uğur, Gökhan, Taha(Dk.90+7 Batuhan)
GOL: Dk. 10 Ferit, Dk. 36 Zahit (Sakaryaspor), Dk. 23 Burak, Dk. 90+2 Devrim (Keçiörengücü)
KIRMIZI KART:Dk.90+3 Gökhan Meral (Keçiörengücü)
SARI KART: Serkan, Ömer, İsmail (Sakaryaspor), Erdi, Cihan, Taha (Keçiörengücü)

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