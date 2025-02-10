Sakaryaspor, Bulgar futbolcu Kabov ile anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, 25 yaşındaki Bulgar futbolcu Atanas Kabov'u kadrosuna kattı.





Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Hebar Pazardzhik forması giyen Atanas Kabov ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.



Bu sezon Bulgar ekibi Hebar Pazardzhik ile 16 maça çıkan oyuncu 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.