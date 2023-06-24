Sakarya Büyükşehir Belediyespor Adnan Tayfur'u transfer etti

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Adnan Tayfur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Adnan Tayfur'u transfer etti
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24 Haziran 2023 23:15
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, pivot Adnan Tayfur'u kadrosuna dahil etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ligde daha önce birçok takımda forma giyen ve son olarak Köyceğiz Belediye takımında oynayan pivot Adnan Tayfur ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve sezon başlamadan üçüncü transferini gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un, şampiyonluğa oynayacak kadro için transfer çalışmalarına devam edeceği vurgulanan açıklamada, "2023-2024 sezonu kadro yapılanması kapsamında takımımız pivot mevkiinde oynayan Adnan Tayfur ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin der, başarılarla dolu ve sağlıklı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

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