Saiss'e bir talip daha

Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmayacağı açıklanan Romain Saiss'e, Fransa'dan bir talip daha çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Saiss'e bir talip daha
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15 Temmuz 2023 22:30
Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalmak istemediğini söyleyen ve ayrılmak isteyen Romain Saiss'e, Lens'ten sonra bir Fransız takımı daha talip oldu.

LILLE'DE İSTİYOR

L'Equipe'nin haberine göre Lille, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss'e talip oldu.

Saiss'e en yoğun ilgiyi Lens gösterse de gelecek sezon Jose Fonte'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Lille, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Romain Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

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