Sahibinden satılık Avrupa devi: 25 milyon euro!

"SADECE BU SEZON 11 MİLYON HARCADIM"

"BİZİM ADIMIZA OYUNCULARLA PAZARLIK YAPIYORLAR"

"ÖLÜME MAHKUM EDİP F.BAHÇE İLE EŞLEŞTİRDİLER"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ, EUROLEAGUE'İ GEÇECEK"

"25 MİLYON VERENE KULÜBÜ SATACAĞIM"

Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, kulübü 25 milyon euro karşılığı satışa çıkardığını duyurdu.Giannakopoulos, "Birkaç gün önce babamın çok yakın bir arkadaşı olan Michalis Georgantis, bana bir dosya verdi ve ailemin bu kulüp için harcadığı rakamlar yazıyordu. 372 milyon 800 bin euro'yu bu kulüp için harcadılar. Bu paraya 3 tane Hilton oteli satın alabilirsin. 2012'den bu yana ben de 63 milyon euro harcadım. Ailemin bu kulüp için harcadığı paranın tamamını hesapladığımızda ise 470 milyon euro olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçek verilerdir. Bu konu hakkında daha önce kimseyle konuşmadım. Şimdi herkesin gözünün içine bakıyor ve söylüyorum işte." dedi.Yunan armatör, "Bu işe amatör olarak başladık. 3.6 milyon euro borçla aldık bu kulübü. Harcadığımız para ortada. Büyüklerden biri olmak istedik ve hem voleybolda, hem basketbolda olduk. adım adım yükselttik. En büyük kazancımız kupalar değil, çocukların yüzündeki gülümsemedir." ifadelerini kullandı."Basketbola geri dönelim." diyerek sözlerini sürdüren Giannakopoulos, "Rick Pitino, ailevi nedenlerden ötürü buradan ayrıldı. Hemen canavarlar ortaya çıkıp yalanlar yazdılar. Arkasından Pedoulakis'e görevi verdik. Hemen onu da eleştirdiler. Koronavirüs ise sezonu bitirdi. Sadece bu sezon 11 milyon euro para harcadım. EuroLeague'den böyle bir kazancımız yok." açıklamasını yaptı.EuroLeague yönetimini eleştiren Giannakopoulos, "Tüm sorumluluk Bartomeu'nun üstünde. Ulaşılan nokta sıfır! Herkes bunu görüyor. Sadece PAO, EuroLeague yönetimini eleştiriyor. Hepsi borç içinde yüzüyor. Bazı takımlar da futbol bütçelerinden buraya para aktararak işi götürüyor. Jordi, parmağını sallayıp FFP getireceğim diyor. Herkes de buna gülüyor. EuroLeague, kara bir kutu. Takımlar, gelen paranın nereye gittiğini bile bilmiyor. Sezon başlamadan 15 gün önce bize ne kadar ödeme yapabileceklerini söylüyorlar. 2009'dan bu yana bunları söylüyoruz. Maccabi, Panathinaikos ve Olympiakos, EuroLeague'e asıl parayı getiren kulüpler. Eğer, Jordi tüm parayı nasıl dağıttığını açıklarsa EuroLeague'de devam ederiz." dedi.Giannakopoulos, "Bu yıla gelelim. Hiçbir şeye cevap vermiyorlar. Bizim adımıza oyuncularla gidip maaş pazarlığı yapıyorlar. Maaşı sanki onlar ödeyecek. Elimde zerre gelir yokken maaşları nasıl ödeyeceğim. Oyuncular sezonun yüzde 65'ini oynadı ama paralarının yüzde 85'ini alıyor. Ben ise paramın yarısını kaybetmiştim. Kim ödeyecek?" ifadelerini kullandı.Dimitris Giannakopoulos, "Real Madridli yetkililer, son toplantıda "Panathinaikos olmazsa, EuroLeague'in bir anlamı olmaz" dediler. Onlara teşekkür ediyorum. Bunu Bartomeu'nun da anlaması lazım ama EuroLeague, bizi hep ölüme mahkum etti. 2017'de çok ilginç şeyler oldu. Her şeyi bizi Fenerbahçe ile eşleştirmek için yaptılar. Eğer o operasyonlar olmasa, biz çeyrek finalde Anadolu Efes ile eşleşecektik." iddiasında bulundu."Hakemleri bizi bitirmek için kullandılar." diyen Giannakopoulos, "Hangi birini sayayım? Sayısız katliam işlediler. 2009 finali, 2012 yarı finali, 2013 Barcelona... CSKA serisinde bizi açık açık doğradılar. Real Madrid serisinde bizi darmadağın ettiler. Bizim kadar hakemlerden çeken ikinci bir takım olamaz. Bize sürekli şantaj yapıyorlar. Onlara hep, Panathinaikos'un şantajla, tehditle istedikleri yola gelmeyecek bir kulüp olduğunu söyledim." açıklamasını yaptı.FIBA'nın Şampiyonlar Ligi organizasyonunu da yorumlayan Giannakopoulos, "EuroLeague, sonunda kendine bir rakip buldu. Basketbol Şampiyonlar Ligi geliyor ve bence EuroLeague'i geçecek. 2 yıl önce henüz hazır değillerdi ama şimdi yükselmeye hazırlar. Bunu herkes görüyor. EuroLeague, Bartemeu'nun arka bahçesine dönmüş durumda. Bana bir daha şantaj yapacak olursa Panathinaikos'u Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne götürürüm. Böyle tarihi kararlar, tarihi değiştirir. PAO'nun milyonlarca taraftarı var. Bizi sürekli kara koyun olarak görmekten vazgeçsinler. Biz aile olarak bu kulüp için 500 milyon euro'ya yakın para koyduk. Oyuncular getirdik. Tarih yazdık. Dünya çapında gururlanacak işler yaptık. Olympiakoslular kendi işine baksın. Onların söyledikleri beni asla ilgilendirmiyor. Onları her zaman yendik, yenmeye de devam edeceğiz." diyerek sözlerini sürdürdü.Giannakopoulos, "Şirketimizin gelir gider dengesine bakacak olursak, artık daha fazla para koyamıyoruz. Panathinaikos'un 5.5 milyon euro paraya ihtiyacı var. 25 milyon euro verecek birine Panathinaikos'u satacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.