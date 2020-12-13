Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5103 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 26919 olduğu açıklandı. Bugün 218 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 1603780 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1836728'a ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5103 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 26919 olduğu açıklandı. Bugün 218 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 1603780 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1836728'a ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." dedi.