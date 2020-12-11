Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5607 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 32106 olduğu açıklandı. Bugün . vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 458109 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1780673'e ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu. " dedi.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 5607 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 32106 olduğu açıklandı. Bugün . vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 458109 olarak paylaşıldı. Toplam vaka sayısının da 1780673'e ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında; "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu. " dedi.