Sage: 'Zaha 90 dakika oynayamaz'

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'dan transfer ettikleri Wilfried Zaha ile ilgili konuştu.
Sage, Fildişili futbolcunun henüz 90 dakika oynayabilecek durumda olmadığını söyledi. Pierre Sage, "Wilfried Zaha biraz formsuz geldi çünkü transfer döneminin sonlarında olası bir transfer için daha az antrenman yaptı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı olacak." dedi.
Lyon, Zaha'yı Galatasaray'dan 3 milyon euro kiralama bedeliyle geçici olarak transfer etmişti.
Sage, Fildişili futbolcunun henüz 90 dakika oynayabilecek durumda olmadığını söyledi. Pierre Sage, "Wilfried Zaha biraz formsuz geldi çünkü transfer döneminin sonlarında olası bir transfer için daha az antrenman yaptı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı olacak." dedi.
Lyon, Zaha'yı Galatasaray'dan 3 milyon euro kiralama bedeliyle geçici olarak transfer etmişti.