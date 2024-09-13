Sage: "Zaha 90 dakika oynayamaz"

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'dan transfer ettkleri Wilfried Zaha'nın henüz 90 dakika oynayabilecek durumda olmadığını söyledi.

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Sage: 'Zaha 90 dakika oynayamaz'
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13 Eylül 2024 22:36
Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'dan transfer ettikleri Wilfried Zaha ile ilgili konuştu.

Sage, Fildişili futbolcunun henüz 90 dakika oynayabilecek durumda olmadığını söyledi. Pierre Sage, "Wilfried Zaha biraz formsuz geldi çünkü transfer döneminin sonlarında olası bir transfer için daha az antrenman yaptı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı olacak." dedi.

Lyon, Zaha'yı Galatasaray'dan 3 milyon euro kiralama bedeliyle geçici olarak transfer etmişti.

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