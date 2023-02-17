Sagal ve Saba'nın kulağı Jesus'ta

Deprem faciasından dolayı ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'da şu anda boşta olan iki yıldızın Fenerbahçe'ye göz kırptığı öğrenilirken, oyuncular hakkında son kararı Jesus'un vereceği bildirildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sagal ve Saba'nın kulağı Jesus'ta
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17 Şubat 2023 09:55
Federasyonun ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor'un yabancı oyuncularının 9. yabancı olarak sahada yer almalarına izin vermesiyle gözler bu isimlere çevrilmişti...

Gaziantep'in Sırp yıldızı Lazar Markovic, Trabzonspor'a giderken, Galatasaray Hatayspor'dan Adekugbe'yi aldı. Beşiktaş ise Gaziantep'in bir başka önemli ismi Maxim'le el sıkıştı. Henüz bir hamle yapmayan Fenerbahçe'nin radarındaki Bertuğ Yıldırım da Antalyaspor ile anlaştı.

Ancak; Hatayspor'dan Saba Lobjanidze ve Gaziantep'ten Angelo Sagal hala boşta. Sarı-lacivertlilerin ikili için hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor...

SAGAL, 2 YILDIR TÜRKİYE'DE

Sagal, 2021'de geldiği Gaziaptep'te 51 maça çıktı. 6 gol+3 asistlik performans sergiledi... 29 yaşındaki Şilili oyuncu, iki kanadın yanı sıra ortanın solunda oynuyor.

SABA'DAN 35 GOLLÜK ETKİ

Süper Lig'de Ankaragücü ve Hatay formaları giyen Saba Lobjanidze; 114 maçta 13 gol attı, 22 asist gerçekleştirdi... 28 yaşındaki Gürcü oyuncu iki kanatta da oynayabiliyor. 

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