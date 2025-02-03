Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Davis Kupası'nda elde edilen sonuçların kendilerini memnun ettiğini söyledi.
A Milli Erkek Tenis Takımı, TED Spor Kulübü Tesisleri'nde Meksika ile karşılaştığı müsabakaları 5-0'lık üstünlükle tamamlayarak Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselirken, federasyon başkanı Şafak Müderrisgil, play-off maçlarının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.
Organizasyonun şölen havasında geçtiğini belirten Müderrisgil, "İstanbul, Davis Kupası'na ev sahipliği yaptı. A Milli Erkek Takımı'mız adeta harikalar yarattı. İlk gün Ergi Kırkın ve Yankı Erel teklerde galip geldi. İkinci gün de çiftler mücadelesinde Meksika'nın avantajı olmasına rağmen seyircimizin desteğini de yanımıza alarak galip geldik. Çok güzel iki gün geçirdik. Dünya Grubu 1'e yükseldik. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
- "Güzel bir turnuvaya imza attık"
Başkan Müderrisgil, milli maçlara duyulan ilgiden bahsederek, şunları kaydetti:
"Çok büyük bir ilgi var, yaratmak istediğimiz de buydu. Milli maç olunca bambaşka bir hava doğuyor. Davis Kupası zaten bu özelliğiyle ön plana çıkıyor, sportif performansı seyircilere izletip uluslararası bir platform ve dostluk ortamı yaratmak. Coşku dolu iki gün geçirdik. Ülke olarak buna çok ihtiyacımız vardı. Milletimize, katılan taraftarlara ve camiamıza teşekkür ediyoruz. TED Spor Kulübüne, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ekip çalışmasıyla güzel bir turnuvaya imza attık."
Şafak Müderrisgil, Davis Kupası'nda eylül ayında da elemelerin olacağını hatırlatarak, "İnşallah finallere çıkacağız." dedi.
Şafak Müderrisgil'den Davis Kupası memnuniyeti
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Davis Kupası sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Davis Kupası'nda elde edilen sonuçların kendilerini memnun ettiğini söyledi.
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