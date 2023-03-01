Sadio Mane: 'Ronaldo beni tebrik etti'

Bayern Münih'in sezon başından kadrosuna kattığı Sadio Mane, bu kararından dolayı Cristiano Ronaldo'nun kendisini tebrik ettiğini söyledi.



Mane, "Cristiano Ronaldo ile sezon öncesi Mallorca'da karşılaştım. Bayern Münih'e transferim için karar verilmişti. Ronaldo transferimden dolayı beni tebrik etti. 'Harika bir kulüp, senin için harika bir adım' dedi." açıklamasında bulundu.



Bu sezon Bayern Münih'te 24 maça çıkan Mane, 11 gol atıp, 4 asist yaptı.





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