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Sadık Çiftpınar: ''Artık kaybetmek istemiyoruz''

Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Sadık Çiftpınar: ''Artık kaybetmek istemiyoruz''
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28 Ocak 2019 22:34
Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sadık Çiftpınar maç sonunda yaptığı açıklamada ilk olarak ''Takımın üzerinde kara bulutlar dolanıyordu. Bursa'da da galibiyete çok yakındık. Sahaya yine inanarak çıktık ve çok iyi başladık. İki tane duran toptan gereksiz gol yedik. Hafta içi bunlara çalışacağız. Ne olursa olsun kazanmak önemliydi'' dedi.

Sezonun kalanı için hedeflerini dile getiren Sadık Çiftpınar ''Yeni Malatyaspor için de önemli maçtı, Türkiye'nin en büyük takımına karşı deplasmanda oynamak çok zor. Onlara da başarılar diliyorum. İkinci yarıda artık hiç mağlubiyet almadan sezonu en iyi yerde bitirmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Sadık son olarak da ''Sonradan geldiğim için takımdaki durumu daha iyi gördüm. Takımda özgüven eksikliği vardı. Sağıma soluma bakınca bazen Fenerbahçe'de oynadığıma inanamıyorum. İnsanın tuttuğu takımın formasını giyip yıldızlarıyla oynaması başka bir şey'' dedi.

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