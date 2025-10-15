16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Sadettin Saran'dan transfer mesajı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında ocak transfer dönemi için çalışmaların başladığını açıkladı.

calendar 15 Ekim 2025 12:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
 
Ocak transfer dönemine dair planları ve kulüp içi yapılanmayla ilgili net mesajlar veren Saran, teknik heyetle koordineli bir şekilde hareket ettiklerini vurguladı.
 
"FUTBOL AKLI OLUŞTURDUK, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"
 
Transfer dönemi için yoğun mesai harcandığını belirten Saran, "Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz" diyerek transfer sürecinin hem yönetim hem teknik ekip nezdinde organize yürütüldüğünü ifade etti.
 
"GÖRDÜKLERİMİZİ SİZ DE GÖRÜYORSUNUZ"
 
Takımın mevcut performansıyla ilgili detaylı değerlendirme yapmaktan kaçınan Saran, şu ifadeleri kullandı:
 
"Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz."
 
Sadettin Saran'ın bu sözleri, takımın son dönemdeki form grafiğine dair kamuoyunda oluşan eleştirilere örtülü bir yanıt olarak değerlendirildi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
