Sadettin Saran'dan takıma moral ziyareti

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Dinamo Zagreb maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelecek. Sarı-lacivertli takımı Hırvatistan'a uğurlayacak olan Saran, oyunculara başarı dileklerini iletecek.

calendar 23 Eylül 2025 11:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, bugün tesislerde takımla bir araya gelecek.
 
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bugün son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıp ardından özel uçakla Hırvatistan'a hareket edecek.
 
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre başkan Sadettin Saran, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelecek. Oyunculara Dinamo Zagreb maçında başarı dilemek için tesislere gidecek Saran, takımı da Hırvatistan'a uğurlayacak.
