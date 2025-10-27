27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Sadettin Saran'dan Sergen Yalçın sorusuna yanıt

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sergen Yalçın'ın sözleri ile ilgili taraftarın sorusunu yanıtladı.

calendar 27 Ekim 2025 16:11
Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında kentteki bir okulu ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, daha sonra Fenerium mağazasına geçerek taraftarlarla buluştu.

"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ!"
"ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada bir taraftarın, "Sergen Yalçın taraftarlarına Fenerbahçe'yi yenmek için her şeyi yapacaklarını söyledi, siz de bize yenmek için söz veriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Saran, "Beşiktaş'ı yeneceğiz. Şüpheniz olmasın" şeklinde cevap verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
