Sadettin Saran'dan Sergen Yalçın sorusuna yanıt

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında kentteki bir okulu ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, daha sonra Fenerium mağazasına geçerek taraftarlarla buluştu.
"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ!"
"ŞÜPHENİZ OLMASIN"
Basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada bir taraftarın, "Sergen Yalçın taraftarlarına Fenerbahçe'yi yenmek için her şeyi yapacaklarını söyledi, siz de bize yenmek için söz veriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Saran, "Beşiktaş'ı yeneceğiz. Şüpheniz olmasın" şeklinde cevap verdi.
