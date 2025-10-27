27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Sadettin Saran'dan hakemler için açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Ekim 2025 13:38 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 15:42
Sadettin Saran'dan hakemler için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep deplasmanı öncesi okul ziyaretinde bulundu. 

Saran, bu ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamaları ile ilgili konuşan Saran,  "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor.

Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz!

İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı. 

FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklaması sonrası Türk futbolunun temiz bir geleceğe yürümek zorunda olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialar içermektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;
futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini her zaman savunduk.

Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir.

"HAKEMLER VE YÖNNETİKLERİ MAÇLAR..."

Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır.

Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüte mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Aksi halde, futbol kamuoyundaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesi mümkün değildir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız.

Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.