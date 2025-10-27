Sadettin Saran'dan hakemler için açıklama!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep deplasmanı öncesi okul ziyaretinde bulundu.
Saran, bu ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamaları ile ilgili konuşan Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor.
Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz!
İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklaması sonrası Türk futbolunun temiz bir geleceğe yürümek zorunda olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialar içermektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;
futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini her zaman savunduk.
Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir.
"HAKEMLER VE YÖNNETİKLERİ MAÇLAR..."
Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır.
Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüte mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Aksi halde, futbol kamuoyundaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesi mümkün değildir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız.
Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır."
Saran, bu ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamaları ile ilgili konuşan Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor.
Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz!
İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklaması sonrası Türk futbolunun temiz bir geleceğe yürümek zorunda olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialar içermektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;
futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini her zaman savunduk.
Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir.
"HAKEMLER VE YÖNNETİKLERİ MAÇLAR..."
Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır.
Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüte mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Aksi halde, futbol kamuoyundaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesi mümkün değildir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız.
Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır."