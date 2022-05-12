'Sacha Boey, Galatasaray'dan ayrılmalı'

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey için Afrika Foot United adlı internet sitesinde bir değerlendirme yapıldı.



Genç futbolcunun, sezon başında Galatasaray'a katıldığı ve her şeyin çok iyi başlamasına rağmen, bunun devamının gelmediği belirtildi.



"PERİ MASALI UZUN SÜRMEDİ"



21 yaşındaki sağ bek oyuncusunun, 21 Temmuz 2021 tarihinde sarı-kırmızılılara imza attığı, birkaç gün sonra ise St. Johnstone karşısında ağları havalandırarak Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yaptığı ifade edildi. Ancak bu peri masalının sakatlık ve KOVID-19'un da etkisiyle çok uzun sürmediği aktarıldı.



"GALATASARAY'DAN AYRILMALI"



Boey'in sakatlık sonrası dönemde oynadığı her maçta hayal kırıklığı yarattığı vurgulanırken, 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen gelecek sezon takımda kalmaması gerektiği kaydedildi.



17 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon Galatasaray'da 17 maçta süre alan Kamerunlu Sacha Boey, 1 kez fileleri havalandırdı.



