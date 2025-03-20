Sacha Boey'e Premier Lig kancası!

Galatasaray'ın 28 Ocak 2024 tarihinde 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in yeniden yuvaya dönme ihtimali vardı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fransız sağ beke Premier Lig ekibi Arsenal talip oldu. Ve oyuncunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon Bayern adına 12 maça çıkan Sacha Boey, bu müsabakalarda 1 asistlik katkı sağladı.
Fransız sağ beke Premier Lig ekibi Arsenal talip oldu. Ve oyuncunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon Bayern adına 12 maça çıkan Sacha Boey, bu müsabakalarda 1 asistlik katkı sağladı.