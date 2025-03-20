Sacha Boey'e Premier Lig kancası!

Galatasaray'ın devre arasında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in yeniden sarı-kırmızılılara dönme ihtimali gündeme gelmişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sacha Boey'e Premier Lig kancası!
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20 Mart 2025 12:17
Galatasaray'ın 28 Ocak 2024 tarihinde 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in yeniden yuvaya dönme ihtimali vardı.

Fransız sağ beke Premier Lig ekibi Arsenal talip oldu. Ve oyuncunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon Bayern adına 12 maça çıkan Sacha Boey, bu müsabakalarda 1 asistlik katkı sağladı.

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