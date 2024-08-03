Ryan Kent, İngiltere'ye geri dönüyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, ülkesine geri dönebilir. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent, İngiltere'ye geri dönüyor
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03 Ağustos 2024 10:05
Son güncelleme 03 Ağustos 2024 10:20
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve Jose Mourinho'nun verdiği şansı da değerlendiremeyen Ryan Kent, takımdan ayrılabiir.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR

Ada medyası, tecrübeli oyuncu için Leeds United'ın nabız yokladığını ve Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euroluk teklifte bulunacağını iddia etti.



19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri toplam 19 maçta forma giyen Ryan Kent 1 gol 1 asistlik performansla oynadı.
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