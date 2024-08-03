Ryan Kent, İngiltere'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve Jose Mourinho'nun verdiği şansı da değerlendiremeyen Ryan Kent, takımdan ayrılabiir.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR
Ada medyası, tecrübeli oyuncu için Leeds United'ın nabız yokladığını ve Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euroluk teklifte bulunacağını iddia etti.
19 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'ye geldiğinden beri toplam 19 maçta forma giyen Ryan Kent 1 gol 1 asistlik performansla oynadı.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR
Ada medyası, tecrübeli oyuncu için Leeds United'ın nabız yokladığını ve Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euroluk teklifte bulunacağını iddia etti.
19 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'ye geldiğinden beri toplam 19 maçta forma giyen Ryan Kent 1 gol 1 asistlik performansla oynadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU