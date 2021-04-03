Ryan Donk: "Şampiyonlukla ilgili korkum yok"

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Hatayspor maçının ardından konuştu.

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Ryan Donk: 'Şampiyonlukla ilgili korkum yok'
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03 Nisan 2021 21:30
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Hatayspor karşısında aldıkları 3-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

8'DE 8 YAPMIŞTIK

"8'de 8 ile iyi bir hava yakalamıştık ama onu devam ettiremedik. Bize karşı rakipler daha fazla motive oluyor, daha farklı hazırlanıyor. 3-0 olmaması gereken bir skor. Çok hata yaptık. Bundan sonra yapmamız gereken 9 maçta bu hataları yapmamak, sorumluluk almak ve önümüze bakmak."

SORUMLULUĞUMU ALIYORUM

Bir stoper olarak ben tabii ki kendi sorumluluğumu alıyorum. Defans hattı ve takım defansı olarak herkes sorumluluk almalı. Yediğimiz goller rakibe hediye. Bireysel hatalar yaptık. Organize ataklar sonucunda gelen goller değil yediklerimiz. Defansta daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor.

BENİM BİR KORKUM YOK

Şampiyonluk yolunda daha zorlu süreçlerden geçtik. Benim korkum yok. Takımıma ve kendime güveniyorum. Kendimizi geliştirip bu 9 maçı en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor.



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