Ryan Babel'de sürpriz gelişme: 'Bu yolculuk henüz bitmedi'

Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da geleceği merak edilen 2 isim bulunuyor Diagne ve Babel... Babel konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hollandalı sol açık Ryan Babel, devre arasında altyapısından yetiştiği Ajax'a kiralanmıştı.Kontratının sona ermesinin ardından yeniden Cim Bom'a geri dönen ve geleceği büyük merak konusu olan yıldız isimden gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım geldi.Resmi Instagram hesabından Sarı Kırmızılı takımla idmandayken çekilmiş bir videosunu yayınlayan 33 yaşındaki yıldız isim, "This journey isn't finished yet. (Bu yolculuk henüz bitmedi.)" diyerek kariyerine Galatasaray'da devam edeceğinin sinyalini verdi.Bu sezon 29 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden Babel'in 2022 yazına kadar mukavelesi bulunuyor.