Rusya ekibi Dinamo-Ak Bars, başantrenörlüğe Zoran Terzic'i getirdi

Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü 2018'den beri Fenerbahçe Opet'i çalıştıran Zoran Terzic oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rusya ekibi Dinamo-Ak Bars, başantrenörlüğe Zoran Terzic'i getirdi
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26 Mayıs 2023 14:23
Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kadın Voleybol Takımı, başantrenörlüğe 2018'den beri Fenerbahçe Opet'i çalıştıran Zoran Terzic'i getirdi.

Rusya kulübünden yapılan açıklamada, Sırp başantrenör Terzic'in gelecek sezon takımın başında yer alacağı belirtildi.

Terzic, Fenerbahçe Opet'in yanı sıra Sırbistan'da Kızılyıldız, Romanya'da Metal Galati, İsviçre'de Volero Zürih ve Rusya'da Dinamo Moskova ile lig şampiyonlukları yaşadı.

Sırbistan Kadın Milli Takımı'nda ise 20 sene görev alan 56 yaşındaki çalıştırıcı; bir dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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