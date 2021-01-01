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Russell: "Jamal Crawford, NBA tarihindeki en iyi top hakimiyetine sahip oyuncu!"

Boston Celtics efsanesi Bill Russell, eski NBA guardı Jamal Crawford'ın NBA tarihindeki en iyi top hakimiyetine sahip oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics efsanesi Bill Russell, eski NBA guardı Jamal Crawford'ın NBA tarihindeki en iyi top hakimiyetine sahip oyuncu olduğunu söyledi.

"WhistleSports" adlı bir Twitter hesabı, kısa süre önce Crawford'ın crossover'larının bulunduğu bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri tweetledi:

"Hiç Crawford'ın gelmiş geçmiş en iyi top hakimiyetine sahip oyunculardan biri olduğunu düşündüğünüz oldu mu???"

Russell, bu tweet'e şu şekilde cevap verdi:

"Evet, tüm zamanların en iyisi. Biri bu adamı tekrar bir takıma alabilir mi lütfen! Ligin gördüğü en iyilerden biri. Ayrıca her yönüyle harika bir insan."

NBA'de oldukça mütevazı bir kariyere sahip olan Crawford, sırasıyla Bulls, Knicks, Warriors, Hawks, Trail Blazers, Clippers, Timberwolves, Suns ve en son Nets ekibinde benchten skor katkısı üreten bir oyuncuydu.

2000 yılında Draft edilen Crawford, %41 şut isabeti ile maç başına ortalama 14.6 sayı ve 3.4 asist ortalamaları yakalamış ve üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı.


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