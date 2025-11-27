Ruktay Çil, dünya şampiyonasında madalya kovalayacak!

Kuşak güreşinde genç sporcu Rutkay Çil, Türkiye ve Avrupa'daki müsabakalarda kazandığı başarıların ardından dünya şampiyonasında madalya kazanmaya odaklandı.Yaklaşık 10 yıl önce ailesi ve antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı judoda dereceler elde eden Rutkay, fiziki ve teknik kabiliyetleriyle dolayısıyla kuraş ve kuşak güreşi branşına geçiş yaptı.Bu branşlarda da Türkiye ve Avrupa'da dereceler alan Rutkay, 17 Yaş Altı Kuşak Güreşi Milli Takımı'na katıldı.Yaklaşık 5 aydır Hindistan'ın Kohima kentinde 2026 yılının ocak ayında düzenlenecek Dünya Kuşak Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Rutkay, Türkiye'ye birincilikle dönmeyi hedefliyor.Rutkay Çil, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır aralıksız sporla ilgilendiğini 3 farklı branşta Türkiye ve Avrupa derecelerinin olduğunu söyledi.Rutkay, judoyla başlayan spor hayatının birbirine yakın olan branşlar kuraş ve kuşak güreşiyle devam ettiğini belirterek,diye konuştu.Milli takım kamplarında iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini dile getiren Rutkay,dedi.Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Nermin Alayıldız, sporcuların sadece judoyla sınırlı kalmamaları ve ata sporlarıyla da ilgilenmelerini istedikleri için yönlendirmeler yaptıklarını kaydetti.Rutkay'ın stili ve antrenman performansının kuraş ve kuşak güreşi branşına yatkın olduğunu anlatan Alayıldız,ifadelerini kullandı.Alayıldız, milli sporcunun bu başarısıyla Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağını belirterek,değerlendirmesinde bulundu.