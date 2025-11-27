27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
23:00
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
20:45
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
23:00
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
20:45
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
20:45
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
20:45
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
20:45
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
20:45
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
20:45
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
20:45
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
20:45
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
23:00
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
23:00
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
23:00
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
23:00
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
23:00
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
23:00
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
20:45
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
20:45
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
20:45
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
23:00
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
20:45
27 Kasım
PAOK-Brann
20:45
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
20:45
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
20:45
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
20:45
27 Kasım
FC Porto-Nice
20:45
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
23:00
27 Kasım
Genk-Basel
23:00
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
23:00
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
23:00
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
23:00
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
23:00
27 Kasım
Rangers-Braga
23:00
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
23:00
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
23:00

Ruktay Çil, dünya şampiyonasında madalya kovalayacak!

Kuşak güreşinde genç sporcu Ruktay Çil, dünya şampiyonasında madalya kovalayacak.

calendar 27 Kasım 2025 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ruktay Çil, dünya şampiyonasında madalya kovalayacak!
Kuşak güreşinde genç sporcu Rutkay Çil, Türkiye ve Avrupa'daki müsabakalarda kazandığı başarıların ardından dünya şampiyonasında madalya kazanmaya odaklandı.

Yaklaşık 10 yıl önce ailesi ve antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı judoda dereceler elde eden Rutkay, fiziki ve teknik kabiliyetleriyle dolayısıyla kuraş ve kuşak güreşi branşına geçiş yaptı.

Bu branşlarda da Türkiye ve Avrupa'da dereceler alan Rutkay, 17 Yaş Altı Kuşak Güreşi Milli Takımı'na katıldı.


Yaklaşık 5 aydır Hindistan'ın Kohima kentinde 2026 yılının ocak ayında düzenlenecek Dünya Kuşak Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Rutkay, Türkiye'ye birincilikle dönmeyi hedefliyor.

- "Kuşak güreşi tam bana göre"

Rutkay Çil, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır aralıksız sporla ilgilendiğini 3 farklı branşta Türkiye ve Avrupa derecelerinin olduğunu söyledi.

Rutkay, judoyla başlayan spor hayatının birbirine yakın olan branşlar kuraş ve kuşak güreşiyle devam ettiğini belirterek, "Kuşak güreşi tam bana göre. Hazırlıklarımı bu yönde sürdürüyorum. Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasında şampiyon olup ülkemize ve ilimize dönmek istiyorum. Bunun için de çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum." diye konuştu.

Milli takım kamplarında iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini dile getiren Rutkay, "Tekniklerimi, el ve ayak kondisyonlarımı şekillendiriyorum. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Bunun için hayaller kuruyorum. İnşallah şampiyon olarak ülkemize döneceğim." dedi.

- Antrenör Nermin Alayıldız: "Rutkay ülkemizi çok iyi temsil edecek"

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Nermin Alayıldız, sporcuların sadece judoyla sınırlı kalmamaları ve ata sporlarıyla da ilgilenmelerini istedikleri için yönlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

Rutkay'ın stili ve antrenman performansının kuraş ve kuşak güreşi branşına yatkın olduğunu anlatan Alayıldız, "Kuraş branşında geçen yıl Türkiye derecelerinin ardından Avrupa ikincisi oldu. Bu yıl ise kuşak güreşine yönlendirdik. Aslında Rutkay'ı bu alanda denemek istedik, o da Türkiye şampiyonu olarak bizi yanıltmadı." ifadelerini kullandı.

Alayıldız, milli sporcunun bu başarısıyla Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağını belirterek, "Bu şampiyona, geleneksel güreş kültürünü Asya'nın kalbinde yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Bu spor aslında atalarımızın sporu ve tarihi çok eskiye dayanıyor. Ama biz bu sporu minderde sporcularımızla daha yeni yeni tanıştırmaya, bu branşa, spora sahip çıkmaya başladık. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Rutkay bizi gururlandıran sporcularımızdan. İnşallah Hindistan'da ülkemizi çok iyi temsil edecek ve gururlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
