Galatasaray'da sol bek transferi için adaylar arasında adı geçen Mario Rui'nin menajeri Giuffredi, oyuncunun Napoli'de kalacağını söyledi.



Galatasaray'dan gelen teklifin tatmin edici olmadığını belirten menajer, "Napoli, Rui dahil tüm oyuncuları transfer pazarına koydu. Rui için bazı takımlardan teklifler geldi. Türkiye'de Galatasaray'ın bir teklifi oldu ancak hemen sonuçlandı. Herhangi bir ekonomik anlaşma olmadı. Bu teklif artık tarih oldu, Rui'nin Napoli'de kalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"RUI DEĞERİNİ GÖSTERECEK"



Napoli'nin Emerson transferi sonrasında Rui'nin durumunun ne olacağı sorulan menajer, "Napoli gibi önemli bir takımda sadece bir tane 11 oyuncuyu olmaz, rekabet olur. Futbol bir rekabet oyunudur ve ben bile her gün diğer menajerlerle rekabet ediyorum. Mario Rui de Napoli'de değerini gösterecek." dedi.



30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Napoli adına 36 resmi maça çıkarken önceki sezon İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Mario Rui 11 kez A Milli Takım forması giydi.



Galatasaray'ın sol bek gündeminde Alex Moreno, Van Aanholt ve Alioski isimleri öne çıkıyor.



