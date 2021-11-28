Rui Costa: "Sahaya çıkmaktan hoşlanmadık"

Benfica Başkanı Rui Costa, 46. dakikada 7-0'ken sona eren Belenenses maçıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rui Costa: 'Sahaya çıkmaktan hoşlanmadık'
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28 Kasım 2021 02:17
Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa, skor 7-0'ken rakibin sahada 6 kişi kalması nedeniyle 46. dakikada sona eren Belenenses maçıyla ilgili konuştu.

Rui Costa yaptığı açıklamada, "Kadrolar elimize gelene kadar rakibin 9 kişi çıkacağını bilmiyorduk. Ben de futbolcuydum, sahadakilerin ne hissettiğini anlıyorum. Ligin koyduğu koronavirüs kuralarına uymak zorundaydık. Bu şartlarda sahaya çıkmak hoşumuza gitmedi. Portekiz futbolu adına utanç gecesi" sözlerini kullandı.

Maçın ertelenmesi gerektiğini savunan Rui Costa bundan sonra benzeri olaylarda karşılaşmaların oynanmaması gerektiğini ifade etti.


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