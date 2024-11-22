Ruben Amorim: 'Mourinho bana mesaj gönderdi'

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Jose Mourinho'nun kendisine attığı mesaj ile ilgili açıklamalar yaptı.Ruben Amorim yaptığı açıklamada,dedi.Mourinho ile ilgili açıklamalarına devam eden genç teknik adam,ifadelerini kullandı.Oyuncularına inandığını söyleyen Amorim,diye konuştu.