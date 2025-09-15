15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Roy Keane'den Ruben Amorim tepkisi!

Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, takımın teknik direktörü Ruben Amorim'e eleştiride bulundu.

calendar 15 Eylül 2025 18:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roy Keane'den Ruben Amorim tepkisi!
Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, Manchester City yenilgisinin ardından teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili dikkat çeken sözlere imza attı.

Keane, "Ruben Amorim'in sezon öncesinde zamana ve yeni oyunculara ihtiyacı oldğu söylendi ama mazeret üretmeye devam ediyoruz! Bir noktada uyarı işaretlerini dikkate almamız gerekiyor." dedi.

Sözlerine devam eden Keane, "Elbette insanlar teknik direktöre zaman tanınması gerektiğini söylüyor ama geçen yıl Arne Slot'un Liverpool'a neler kattığını gördük. Evet, Slot, daha iyi bir takıma gitti ama sonunda Premier Lig'de şampiyon oldu. Tottenham'ın Thomas Frank ile değişmeye başladığını ve gelişim gösterdiğini görüyoruz. Bu takım zor maç kazanırken daha ne kadar bekleyeceğiz!" diye konuştu.


Manchester United, 4 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 4 puanla 14. sırada yer alıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
