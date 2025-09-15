Roy Keane'den Ruben Amorim tepkisi!

Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, Manchester City yenilgisinin ardından teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili dikkat çeken sözlere imza attı.
Keane, "Ruben Amorim'in sezon öncesinde zamana ve yeni oyunculara ihtiyacı oldğu söylendi ama mazeret üretmeye devam ediyoruz! Bir noktada uyarı işaretlerini dikkate almamız gerekiyor." dedi.
Sözlerine devam eden Keane, "Elbette insanlar teknik direktöre zaman tanınması gerektiğini söylüyor ama geçen yıl Arne Slot'un Liverpool'a neler kattığını gördük. Evet, Slot, daha iyi bir takıma gitti ama sonunda Premier Lig'de şampiyon oldu. Tottenham'ın Thomas Frank ile değişmeye başladığını ve gelişim gösterdiğini görüyoruz. Bu takım zor maç kazanırken daha ne kadar bekleyeceğiz!" diye konuştu.
Manchester United, 4 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 4 puanla 14. sırada yer alıyor.
